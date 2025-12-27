Serie A: Inter, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Atalanta y Inter, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el Gewiss Stadium. Dirige Federico La Penna.

Atalanta aguarda mañana la visita de Inter, para jugar el partido por la fecha 17 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Atalanta y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta venció por 1-0 a Genoa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de un triunfo 2 a 1 frente a Genoa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 2 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (11 PG - 4 PP).

Federico La Penna fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 16 10 0 6 7 9 Atalanta 22 16 5 7 4 2

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Atalanta e Inter, según país