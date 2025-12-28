Últimas Noticias
Serie A: Roma necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Roma y Genoa se miden en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 14:45 horas y Marco Di Bello es el elegido para dirigir el partido.

Roma y Genoa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Genoa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma no pudo ante Juventus en el Allianz Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Atalanta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 30 puntos (10 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Marco Di Bello, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Juventus32179538
5Roma301610067
17Genoa1416358-8

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Roma y Genoa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
