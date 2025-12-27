Serie A: Sassuolo visita a Bologna por la fecha 17

La previa del choque de Bologna ante Sassuolo, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara mañana desde las 12:00 horas. El árbitro será Juan Sacchi.
A partir de las 12:00 horas, Bologna y Sassuolo protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 de la Serie A, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Sassuolo
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo viene de perder contra Torino por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y el marcador favoreció a Bologna con un marcador de 4-2.
El local se ubica en el sexto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (6 PG - 3 PE - 7 PP).
Juan Sacchi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|33
|15
|11
|0
|4
|20
|2
|Milan
|32
|15
|9
|5
|1
|11
|3
|Napoli
|31
|15
|10
|1
|4
|9
|6
|Bologna
|25
|15
|7
|4
|4
|10
|10
|Sassuolo
|21
|16
|6
|3
|7
|1
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
Horario Bologna y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas