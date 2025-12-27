Serie A: Sassuolo visita a Bologna por la fecha 17

La previa del choque de Bologna ante Sassuolo, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara mañana desde las 12:00 horas. El árbitro será Juan Sacchi.

A partir de las 12:00 horas, Bologna y Sassuolo protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 de la Serie A, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Sassuolo

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de perder contra Torino por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y el marcador favoreció a Bologna con un marcador de 4-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (6 PG - 3 PE - 7 PP).

Juan Sacchi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 6 Bologna 25 15 7 4 4 10 10 Sassuolo 21 16 6 3 7 1

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Horario Bologna y Sassuolo, según país