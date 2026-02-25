Europa League: SK Brann se enfrentará a Bologna por la llave 7

Bologna y SK Brann se miden en el estadio Renato Dall`Ara mañana a las 15:00 horas y Benoît Bastien es el elegido para dirigir el partido.

Bologna, que ganó en la ida, y SK Brann definirán mañana al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Europa League. El juego corresponde a la llave 7 y está programado para las 15:00 horas en el estadio Renato Dall`Ara.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Bologna sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Benoît Bastien, el juez encargado.

Horario Bologna y SK Brann, según país