Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: SK Brann se enfrentará a Bologna por la llave 7

SK Brann se enfrentará a Bologna por la llave 7
SK Brann se enfrentará a Bologna por la llave 7
Nota IA

por Nota IA

·

Bologna y SK Brann se miden en el estadio Renato Dall`Ara mañana a las 15:00 horas y Benoît Bastien es el elegido para dirigir el partido.

Bologna, que ganó en la ida, y SK Brann definirán mañana al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Europa League. El juego corresponde a la llave 7 y está programado para las 15:00 horas en el estadio Renato Dall`Ara.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Bologna sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Benoît Bastien, el juez encargado.

Horario Bologna y SK Brann, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Bologna SK Brann Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA