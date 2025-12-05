Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Inter quiere el liderato del torneo frente a Como 1907

Inter quiere el liderato del torneo frente a Como 1907
Inter quiere el liderato del torneo frente a Como 1907
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Inter y Como 1907. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Inter ejercerá mañana la localía ante Como 1907, desde las 12:00 horas y en el marco de la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Inter y Como 1907

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter logró un triunfo por 2-0 ante Pisa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 llega con ventaja tras derrotar a Sassuolo con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 2.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Inter quien ganó 0 a 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 27 puntos (9 PG - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
4Roma27139048
5Como 1907241366112

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Inter Como 1907 Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA