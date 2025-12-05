Serie A: Fiorentina se enfrentará a Sassuolo por la fecha 14

Sassuolo y Fiorentina se miden en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el sábado 6 de diciembre a las 09:00 horas.

Por la fecha 14 de la Serie A, Fiorentina y Sassuolo se enfrentan el sábado 6 de diciembre desde las 09:00 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Fiorentina

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Atalanta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Fiorentina sacó un triunfo, con un marcador 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 10 Sassuolo 17 13 5 2 6 0 19 Fiorentina 6 13 0 6 7 -11

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Sassuolo y Fiorentina, según país