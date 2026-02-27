Liga MX: Club América recibirá a Tigres por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Club América vs Tigres, que se enfrentarán en Azulgrana mañana a las 22:10 horas. Jorge Camacho Peregrina será el árbitro del partido.

Club América y Tigres se medirán mañana a las 22:10 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 del Clausura y se disputará en Azulgrana.

Así llegan Club América y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Pachuca.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América derrotó por 4 a 0 a Puebla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 1 gol y ha convertido 7.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres viene de caer en su estadio ante Pachuca por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 9 goles en el arco rival y le han encajado 6 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América resultó vencedor por 1 a 3.

El local está en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jorge Camacho Peregrina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 7 Club América 11 7 3 2 2 4 8 Tigres 10 7 3 1 3 3

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 8 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs FC Juárez: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tijuana: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

