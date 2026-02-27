Liga MX: Club América recibirá a Tigres por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Club América vs Tigres, que se enfrentarán en Azulgrana mañana a las 22:10 horas. Jorge Camacho Peregrina será el árbitro del partido.
Club América y Tigres se medirán mañana a las 22:10 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 del Clausura y se disputará en Azulgrana.
Así llegan Club América y Tigres
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Pachuca.
Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura
Club América derrotó por 4 a 0 a Puebla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 1 gol y ha convertido 7.
Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura
Tigres viene de caer en su estadio ante Pachuca por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 9 goles en el arco rival y le han encajado 6 tantos.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América resultó vencedor por 1 a 3.
El local está en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 3 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Jorge Camacho Peregrina.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|18
|7
|6
|0
|1
|6
|2
|Cruz Azul
|16
|7
|5
|1
|1
|5
|3
|Pumas UNAM
|15
|7
|4
|3
|0
|8
|7
|Club América
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|8
|Tigres
|10
|7
|3
|1
|3
|3
Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Querétaro: 8 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pumas UNAM: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Santos Laguna: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Querétaro: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs FC Juárez: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Tijuana: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)
Horario Club América y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:10 horas
- Colombia y Perú: 22:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:10 horas
- Venezuela: 23:10 horas