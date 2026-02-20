Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Inter va en busca del triunfo ante Lecce para mantenerse en la cima

Inter va en busca del triunfo ante Lecce para mantenerse en la cima
Inter va en busca del triunfo ante Lecce para mantenerse en la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Lecce y Inter se miden en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas.

Por la fecha 26 de la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan el sábado 21 de febrero desde las 12:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Inter

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 3-2 a Juventus en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 17 goles a favor y anotó 4 en contra.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 61 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (20 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
4Roma4725152815
17Lecce24256613-14

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Como 1907: 28 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Genoa: 28 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Lecce Inter Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA