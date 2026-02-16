Champions League: Juventus se enfrentará a Galatasaray por la llave 2

Galatasaray y Juventus se miden en el estadio Rams Park mañana a las 12:45 horas.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2013 - 2014, y Galatasaray sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions

Llave 2: vs Juventus: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Juventus en el próximo partido de la Champions

Llave 2: vs Galatasaray: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

