Serie A: Milan busca subir a la cima del torneo

Milan busca subir a la cima del torneo
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Cagliari vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Rosario Abisso.

Por la fecha 18 de la Serie A, Cagliari y Milan se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Milan

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari ganó su último duelo ante Torino por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de vencer a Hellas Verona en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (10 PG - 5 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Rosario Abisso.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
4Roma331711069
14Cagliari1817467-5

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
