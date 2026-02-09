Gabriela Berlingeri estuvo presente en el Super Bowl 2026: así le mostró su apoyo a Bad Bunny

La diseñadora puertorriqueña Gabriela Berlingeri volvió a ser noticia después de hacer presencia en el Super Bowl 2026. Esta vez, la expareja de Bad Bunny compartió fotos en sus historias de Instagram donde le mostró su apoyo al cantante.

En una de las imágenes se le ve luciendo una gorra con el logo de la NFL, pero con las siglas de Puerto Rico. En la siguiente foto, se ve que está a ras de cancha viendo el show.

Si bien muchos usuarios creen que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han retomado su relación, ni uno ha confirmado o negado esta información. Lo que sí es cierto, es que la joven siempre compartió los logros de su expareja.

El Super Bowl 2026 tuvo varias referencias constantes a Puerto Rico durante el espectáculo: 'la casita', las palmeras, los campesinos, los señores jugando al dominó, el boxeo, la bandera puertorriqueña y los postes eléctricos, que con la canción de El apagón denunciaron la crítica situación de la red eléctrica de la isla.

También apasionó al público la música elegida, entre la que no faltó el reguetón, incluso con partes de canciones de las leyendas Tego Calderón y Daddy Yankee, y la salsa, con el protagonismo de Lady Gaga.

Gabriela Berlingeri luciendo un gorro en referencia a la NFL donde se presentó Bad Bunny.Fuente: IG: @gabrielaberlingeri

Bad Bunny convirtió el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

“¡Qué rico es ser latino!”. Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

El 'Conejo malo' abría el escenario del evento deportivo más visto de EE.UU. con el éxito Tití me preguntó, vestido con un traje blanco que simulaba la indumentaria de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Acto seguido comenzó a sonar Yo Perreo Sola, una canción que dedicó a las mujeres que quieren salir a la pista de baile tranquilas, sin que nadie las moleste.

La expectativa de ver al reggaetonero puertorriqueño se transformó en asombro cuando, en su lugar, irrumpió por sorpresa la estrella estadounidense Lady Gaga. Ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar Die With a Smile, junto a una banda de salsa.

Sin embargo, después confirmó que estuvo presente en el show de su expareja.Fuente: IG: @gabrielaberlingeri

Gabriela Berlingeri también estuvo presente en los Grammy 2026

A inicios de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Grammy 2026 donde Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse en esta categoría, y desbancó algunos de los favoritos de la noche como Mayhem, de Lady Gaga, o Swag de Justin Bieber.

Si bien su discurso estuvo cargado de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los fans no solo apoyaron su pronunciamiento, también lo hizo Gabriela Berlingeri, su expareja.

La empresaria de joyas que mantuvo una relación sentimental con el intérprete entre 2017 y 2022, estuvo en la zona VIP de los Grammy junto al equipo de trabajo de Bad Bunny. Además, celebró la victoria del ‘Conejo malo’ con un brindis y la foto la publicó en sus redes sociales.

Estos momentos han hecho que sus seguidores especulen sobre una posible reconciliación, sin embargo, él ha dejado en claro que Berlingeri es su “mejor amiga”.