Donald Trump califica el espectáculo de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia" en el Super Bowl

El mandatario aseveró que lo hecho por el puertorriqueño fue "una bofetada" y una "afrenta" para Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", escribió el mandatario en la red social Truth Social.

Trump añadió que el espectáculo del puertorriqueño fue "una bofetada" y una "afrenta" para Estados Unidos porque, según señala, no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia del país.

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”, se lee en la publicación del mandatario estadounidense.

Bad Bunny se presentó por segunda vez en este espectáculo ya que antes estuvo en la edición del 2020, pero ha sido el primer artista en la historia del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español, salvo la participación de Lady Gaga.

En el 2020 se presentaron Shakira y Jennifer López, ambas latinas, pero su presentación fue mayormente en inglés y solo hubo una parte en español, que fue precisamente la participación de Bad Bunny.