Humbe, el fenómeno de las redes sociales, llega a Lima con su tour 'Dueño del cielo'

Humbe, una de las figuras más influyentes del pop latino contemporáneo, confirmó este lunes su llegada a Lima como parte de su gira internacional Dueño del cielo tour. El artista mexicano se presentará en noviembre en Costa 21, en un concierto que promete conectar con el público a través de una propuesta íntima y emocional.

Este tour marca una de las etapas más sólidas y ambiciosas en la carrera de Humbe. La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, un álbum que cierra una trilogía musical y que ha sido bien recibido por la crítica especializada por su honestidad emocional, madurez sonora y cuidado conceptual.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Humbe en Lima?

El concierto de Humbe en Lima se realizará el viernes 1 de noviembre en Costa 21. Será una noche marcada por el romanticismo y la cercanía con el público, en la que el artista interpretará algunos de los temas más representativos de su carrera.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Humbe?

La preventa de entradas se realizará a través de Teleticket el viernes 13 y sábado 14 de febrero, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Una gira internacional con más de 50 ciudades

Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, se ha convertido en un referente generacional gracias a su autenticidad y su capacidad para transformar emociones íntimas en canciones que conectan profundamente con el público.

En 2025, reafirmó su impacto internacional con un concierto 360° completamente sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, un logro que confirmó su crecimiento artístico y poder de convocatoria.

La gira Dueño del cielo tour recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, con una producción de alto nivel que incluye escenografía inmersiva y una cuidada propuesta visual. El repertorio contempla éxitos como El poeta, Fantasmas y Luz de luna, además de nuevos temas que continúan conquistando a su audiencia.

