Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Nice

Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Nice
Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Nice
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique Lyon y Nice, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el Groupama Stadium. Dirige Thomas Leonard.

Olympique Lyon aguarda mañana la visita de Nice, para jugar el partido por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Olympique Lyon y Nice

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció por 1-0 a Nantes. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 12 goles a favor y 4 en contra.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice igualó 0-0 ante Mónaco en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 10 PP).

Thomas Leonard fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5122163330
2Lens4921161420
3Olympique Lyon4221133514
4Olympique de Marsella3921123619
14Nice23216510-11

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs RC Strasbourg: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Olympique de Marsella: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Paris FC: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Lorient: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Nice, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Olympique Lyon Nice ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA