Liga de Francia: Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Nice

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique Lyon y Nice, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el Groupama Stadium. Dirige Thomas Leonard.

Olympique Lyon aguarda mañana la visita de Nice, para jugar el partido por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Olympique Lyon y Nice

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció por 1-0 a Nantes. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 12 goles a favor y 4 en contra.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice igualó 0-0 ante Mónaco en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 10 PP).

Thomas Leonard fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 22 16 3 3 30 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 4 Olympique de Marsella 39 21 12 3 6 19 14 Nice 23 21 6 5 10 -11

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs RC Strasbourg: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Olympique de Marsella: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Paris FC: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Lorient: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Nice, según país