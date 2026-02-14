Liga de Francia: Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Nice

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique Lyon y Nice, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el Groupama Stadium. Dirige Thomas Leonard.
Olympique Lyon aguarda mañana la visita de Nice, para jugar el partido por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas.
Así llegan Olympique Lyon y Nice
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon venció por 1-0 a Nantes. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 12 goles a favor y 4 en contra.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice igualó 0-0 ante Mónaco en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 9 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se llevó la victoria por 3 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 10 PP).
Thomas Leonard fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|22
|16
|3
|3
|30
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|4
|Olympique de Marsella
|39
|21
|12
|3
|6
|19
|14
|Nice
|23
|21
|6
|5
|10
|-11
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs RC Strasbourg: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Olympique de Marsella: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Paris FC: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Lorient: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Nice, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas