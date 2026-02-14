Serie A: Napoli recibe a Roma para disputar el "Derby Del Sole"

Últimas Noticias
Roma se mide ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Andrea Colombo.

Mañana desde las 14:45 horas, Napoli recibirá a Roma en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Roma

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli ganó el encuentro previo ante Genoa por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega triunfante luego de ver caer a Cagliari con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 49 puntos (15 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (15 PG - 1 PE - 8 PP).

Andrea Colombo es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5324158122
3Napoli4924154513
4Juventus4624137421
5Roma4624151815

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 26: vs Atalanta: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Hellas Verona: 28 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 26: vs Cremonese: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Juventus: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
