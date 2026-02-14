‘El Poder en tus Manos’: RPP y su compromiso por impulsar el voto informado en las Elecciones Generales 2026

El 12 de abril es un día crucial, clave y decisivo en nuestro país, pues los peruanos estamos llamados a escoger al próximo presidente de la República, así como a los senadores, los diputados y los parlamentarios andinos, en unos comicios inéditos donde participan 37 partidos políticos.

El próximo presidente será uno de los tantos candidatos presidenciales que participan en una contienda marcada por la polarización política y; por lo tanto, es vital que los electores cuenten con una plataforma especializada en la cobertura electoral, para tomar mejores decisiones a la hora es escoger a quien asumirá las riendas del país en este quinquenio (2026-2031).

Con esa premisa, el GRUPORPP activó su cobertura ‘El Poder en tus Manos’ desde el 2023, tres años antes de la contienda electoral, para capacitar a su equipo periodístico con el objetivo de brindar una mejor información, según destacó Susana Vera, directora periodística de RPP.

“Agradeciendo a nuestras audiencias por ser un medio creíble en el que los peruanos confían y ¿qué nos corresponde a nosotros para agradecer esa confianza? Ser rigurosos en lo que informamos, rigurosos en la data”, declaró Vera en el programa Enfoque de los Sábados.

Vera remarcó que son las elecciones más complejas de la historia electoral del Perú, por lo que RPP -a través del Poder en Tus Manos- cuenta con una plataforma única de información electoral, asistida con la Inteligencia Artificial (IA) y con información contrastada por su equipo periodístico.

Plataforma especializada del Poder en tus Manos. Fuente: RPP

El portal especializado -dijo Vera- cuenta con tres herramientas claves que facilitarán la información para el votante.

El primer producto es un agente electoral, operado con IA, que permitirá que los usuarios resuelven sus dudas como, por ejemplo, la posibilidad de votar con el DNI vencido en las Elecciones 2026, o el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, entre otras.

Grafica del Agente Electoral operado con IA y con información contrastada previamente por el equipo de RPP. Fuente: RPP

“Toda esa información está curada y verificada por el equipo del Poder en Tus Manos. Ese es el gran diferencial. Entonces, aquí ingresamos y sale la información”, destacó.

El segundo producto es un comparador de candidatos, que te permitirá comparar en simultáneo -y de tres en tres- las hojas de vida y los planes de gobierno de los postulantes.

El comparador de candidatos fue elaborado con base al orden que tienen los partidos políticos en la cédula electoral. Fuente: RPP

La tercera herramienta es un simulador de votación, debido a que la cédula de votación aumentó considerablemente de tamaño por la participación de más de 30 organizaciones políticas.

La directora periodística de RPP remarcó que el simulador ha sido actualizado con el orden de los partidos políticos en la cédula de la votación, tras el sorteo que esta semana realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El simulador de votos también tiene un asistente virtual que le advierte al usuario si es que comete un error que podría invalidar su voto. Fuente: RPP

La información del portal ha sido contrastada debidamente

Catalina Quinto, editora del Poder en tus Manos, dijo que se ha utilizado la IA para repotenciar la cobertura periodística y que la información del portal se ha contrastado con fuentes oficiales como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y los datos proporcionados por los propios partidos.

“Siempre digo que estas elecciones son un desafío para todos. Y, por supuesto, los periodistas estamos incluidos en este grupo. Nunca, los peruanos hemos tenido tanta información por revisar para poder elegir autoridades. Y también autoridades nuevas, porque la mayoría del electorado se enfrenta por primera vez a una elección de la bicameralidad”, indicó.

La importancia de informarnos adecuadamente para escoger a nuestras autoridades

Quinto aseveró que hay una desconfianza entendible del electorado hacia sus autoridades por los casos de corrupción e investigaciones fiscales en los que han estado envueltos los últimos presidentes, incluso el actual mandatario interino José Jerí, quien ya afronta investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares.

Así, hizo un llamado a los electores a informarse adecuadamente para escoger a las nuevas autoridades con la esperanza de tener un próximo quinquenio donde la premisa principal sea garantizar el crecimiento económico y social del país, dejando de lado los intereses personales.

“En una situación electoral, el voto es el momento en el que los peruanos somos iguales ante todos. Entonces, en este momento, el voto es realmente un hecho de poder, de poder para poder elegir a las próximas autoridades”, sentenció.

Cabe precisar que, con la reciente salida del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), el número de agrupaciones en competencia queda en 37, de las cuales 36 competirán con candidato presidencial y sólo una, el Frepap, lo hará únicamente con candidatos al Congreso Bicameral y al Parlamento Andino.