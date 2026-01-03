Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: Real Madrid C.F. | Facebook | Fotógrafo: David S. Bustamante
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Betis por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de los partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partido de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Sevilla vs Levante - ESPN 2, Disney+
10:15 a.m. | Real Madrid vs Real Betis - ESPN, Disney+
12:30 p.m. | Mallorca vs Girona - DSports, DGO
12:30 p.m. | Alavés vs Real Oviedo - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Real Sociedad vs Atlético de Madrid - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Leed vs Manchester United - ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Tottenham vs Sunderland - Disney+
10:00 a.m. | Everton vs Brentford - Disney+
10:00 a.m. | Newcastle vs Crystal Palace - Disney+
10:00 a.m. | Fulham vs Liverpool - Disney+
12:30 p.m. | Manchester City vs Chelsea - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Lazio vs Napoli - Disney+
9:00 p.m. | Fiorentina vs Cremonese - Disney+
12:00 p.m. | Hellas Verona vs Torino - Disney+
2:45 p.m. | Inter Milan vs Bologna - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Marsella vs Nantes - ESPN 3, Disney+
11:15 a.m. | Lorient vs Metz - Disney+
11:15 a.m.  | Stade Brestois vs Auxerre - Disney+
11:15 a.m. | Le Havre vs Angers - Disney+
2:45 p.m. | PSG vs Paris FC - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:00 a.m. | Birmingham vs Coventry City - Disney+
10:00 a.m. | Norwich vs Stoke City - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

11:00 a.m. | Marruecos vs Tanzania - Claro Sports
2:00 p.m. | Sudáfrica vs Camerún - Claro Sports

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

1:00 p.m. | Santa Clara vs Porto - GolTV Play
3:30 p.m. | Alverca vs Familacao - GolTV Play

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partido de hoy Premier League Serie A LaLiga Ligue 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA