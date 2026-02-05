Liga MX: Chivas se enfrenta ante Mazatlán con la meta de mantener su invicto y buscar la cima

Mazatlán y Chivas se miden en el estadio el Kraken mañana a las 22:06 horas y Vicente Reynoso Arce es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Mazatlán y Chivas

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán no pudo ante Atlas en el Jalisco. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 3 encuentros durante el campeonato. Tuvo 10 goles en contra y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas venció 3-2 a Atl. de San Luis en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 8 goles a favor y anotó 3 en contra.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. La racha negativa en su estadio acompaña a Mazatlán y no logra imponerse en el estadio El Encanto. Chivas ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Chivas sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto y no tiene puntos (4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG).

Para Chivas la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Club América en una nueva edición del Clásico de Clásicos. El encuentro se jugará el 15 de febrero a partir de las 00:07 (hora Argentina), en el estadio Akron.

El encuentro será supervisado por Vicente Reynoso Arce, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 4 Pumas UNAM 8 4 2 2 0 5 18 Mazatlán 0 4 0 0 4 -7

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Santos Laguna: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tijuana: 23 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pachuca: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

