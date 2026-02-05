Liga MX: Tijuana se enfrentará ante Puebla por la fecha 5

Puebla se mide ante Tijuana en el estadio Caliente mañana a las 22:06 horas. El partido será supervisado por Karen Hernández Andrade.

Mañana desde las 22:06 horas, Tijuana recibirá a Puebla en el estadio Caliente, por la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Tijuana y Puebla

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Tijuana llega con resultado de empate, 2-2, ante CF Monterrey. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Puebla y Toluca FC, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Tijuana no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 2 partidos jugados en el estadio Caliente, sólo ha logrado empates. Puebla atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Puebla se impuso por 4 a 3.

El local se ubica en el octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Karen Hernández Andrade es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 8 Tijuana 6 4 1 3 0 1 14 Puebla 4 4 1 1 2 -1

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Toluca FC: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mazatlán: 23 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Pumas UNAM: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Club América: 21 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y Puebla, según país