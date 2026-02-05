Liga MX: Tigres y Santos Laguna se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tigres vs Santos Laguna. El duelo, a disputarse en el estadio el Volcán mañana, comenzará a las 20:00 horas y será dirigido por Katia García Mendoza.

Tigres y Santos Laguna se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el estadio el Volcán. El partido corresponde a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Tigres y Santos Laguna

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Pumas UNAM.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres sacó un triunfo frente a León, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 3 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Santos Laguna llega a este encuentro con una derrota ante Pumas UNAM por 0 a 4. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 12.

A Santos Laguna le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tigres fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Katia García Mendoza.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 7 Tigres 7 4 2 1 1 1 17 Santos Laguna 1 4 0 1 3 -8

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tijuana: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Santos Laguna, según país