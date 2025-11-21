Últimas Noticias
Serie A: Napoli necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Napoli y Atalanta se miden en el estadio Diego Armando Maradona mañana a las 14:45 horas y Marco Di Bello es el elegido para dirigir el partido.

Napoli y Atalanta se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Atalanta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Sassuolo. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 derrota y 3 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 6.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 7 PE - 2 PP).

Durante la próxima jornada, Napoli se medirá frente a Roma en el tan esperado "Derby Del Sole". El duelo se llevará a cabo en el estadio Stadio Olimpico, el 30 de noviembre desde las 16:45 (hora Argentina).

El encuentro será supervisado por Marco Di Bello, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
4Napoli22117136
13Atalanta13112722

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Napoli y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Napoli Atalanta Serie A

