Serie A: Pisa se enfrentará ante Juventus por la fecha 17

Juventus se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Fabio Maresca.

Así llegan Pisa y Juventus

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega con resultado de empate, 2-2, ante Cagliari. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega triunfante luego de ver caer a Roma con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 11 puntos (1 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (8 PG - 5 PE - 3 PP).

Fabio Maresca es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 5 Juventus 29 16 8 5 3 6 19 Pisa 11 16 1 8 7 -10

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Horario Pisa y Juventus, según país