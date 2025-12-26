Últimas Noticias
Serie A: Pisa se enfrentará ante Juventus por la fecha 17

Juventus se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Fabio Maresca.

Mañana desde las 14:45 horas, Pisa recibirá a Juventus en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por la fecha 17 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Juventus

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega con resultado de empate, 2-2, ante Cagliari. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega triunfante luego de ver caer a Roma con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 11 puntos (1 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (8 PG - 5 PE - 3 PP).

Fabio Maresca es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
5Juventus29168536
19Pisa1116187-10

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Pisa y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
