Serie A: Se enfrentan Como 1907 y Fiorentina por la fecha 25

En la previa de Como 1907 vs Fiorentina, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 14 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 09:00 horas, Fiorentina visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Fiorentina

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de empatar ante Atalanta por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles marcados y 11 en el arco rival.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Fiorentina acabó en empate por 2-2 ante Torino. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 9 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 6 Como 1907 41 23 11 8 4 21 18 Fiorentina 18 24 3 9 12 -11

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Milan: 18 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Pisa: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Fiorentina, según país