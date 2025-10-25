Serie A: Por la fecha 8 se enfrentarán Torino y Genoa

Todos los detalles de la previa del partido entre Torino y Genoa, que se jugará el domingo 26 de octubre desde las 06:30 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. Dirige Kevin Bonacina.

Genoa y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo domingo 26 de octubre desde las 06:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Serie A.

Así llegan Torino y Genoa

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino venció por 1-0 a Napoli. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa igualó 0-0 ante Parma en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PE - 4 PP).

Kevin Bonacina fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 14 Torino 8 7 2 2 3 -7 19 Genoa 3 7 0 3 4 -6

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Torino y Genoa, según país