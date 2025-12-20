Serie A: Sassuolo recibirá a Torino por la fecha 16

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Torino, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 21 de diciembre a las 09:00 horas. Andrea Calzavara será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Serie A se jugará el próximo domingo 21 de diciembre a las 09:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Torino

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Cremonese. En las últimas fechas obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El local está en el noveno puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrea Calzavara.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 9 Sassuolo 21 15 6 3 6 2 13 Torino 17 15 4 5 6 -11

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Horario Sassuolo y Torino, según país