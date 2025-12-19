Serie A: Cremonese se enfrentará a Lazio por la fecha 16

Lazio y Cremonese se miden en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 12:00 horas y Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.

Lazio y Cremonese se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Cremonese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de ganar en su encuentro anterior a Parma con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Torino. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 6.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Lazio sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Luca Pairetto, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 8 Lazio 22 15 6 4 5 6 11 Cremonese 20 15 5 5 5 0

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Lazio y Cremonese, según país