Serie A: Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Te contamos la previa del duelo Torino vs Lecce, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo domingo 1 de febrero a las 06:30 horas. Simone Sozza será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Serie A se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 06:30 horas.

Así llegan Torino y Lecce

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no quiere lamentar otra caída: 0 a 6 finalizó su partido frente a Como 1907. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Lazio..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 12 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Simone Sozza.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 16 Torino 23 22 6 5 11 -19 17 Lecce 18 22 4 6 12 -16

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Fiorentina: 7 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Udinese: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Lecce, según país