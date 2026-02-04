Últimas Noticias
¿Titularidad de Paolo Guerrero no está confirmada?: esto se sabe sobre el '9' de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Federico Girotti es una opción en la delantera de Alianza Lima.
Federico Girotti es una opción en la delantera de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima visitará este miércoles a 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Se vienen cambios en la oncena de Alianza Lima de cara al choque ante 2 de Mayo en Paraguay. El entrenador Pablo Guede tendrá que reemplazar a Luis Advíncula, que se lesionó en la antesala del arranque de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Asimismo, en las últimas horas surgió la posibilidad que Paolo Guerrero no arranque las acciones, ya que Federico Girotti trabajó en Lima bajo la batuta de Guede.

Sin embargo, Jesús Arias, enviado especial de RPP a Paraguay, aseguró que Guerrero continuaría como inicialista ante 2 de Mayo, en el cual Alianza parte como favorito.

El atacante peruano de 42 años demostró que sigue vigente, ya que atraviesa un buena racha de goles: anotó un tanto en la victoria ante Colo Colo en Uruguay y un oblete ante Inter Miami de Lionel Messi en Matute.

Además, Guerrero anotó uno de los tantos de Alianza en la victoria ante Sport Huncayo en la primera jornada del Torneo Apertura.

Jesús Arias enviado especial de RPP a Paraguay
Jesús Arias enviado especial de RPP a Paraguay. | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
Alianza Lima Copa Libertadores Paolo Guerrero Federico Girotti 2 de Mayo

