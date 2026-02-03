"Soy profesional": Hernán Barcos habló de indisciplinas y negó que Lavandeira fue su único amigo en Alianza

Sigue vigente. Hernán Barcos fue una de las grandes figuras en el arranque del Torneo Apertura 2026. A su 41 años, el 'Pirata' demostró que aún es letal al anotar un doblete en empate de FC Cajamarca ante Juan Pablo II.

Barcos ya es el gran líder de FC Cajamarca, pero este martes recordó su paso por Alianza Lima. En una reciente entrevista contestó si le pasó factura en el cuadro victoriano ser considerado un futbolista alejado de la indisciplina.

"Depende quién lo mire y cómo lo mires. Yo me quedo con los que piensen que ese es el camino", sostuvo.

"Yo no voy a cambiar si a cuatro o cinco no les guste, o a diez no les guste. Yo soy profesional estando en la situación que esté. Después si a uno no les gusta es normal, porque uno no es monedita de oro, pero si eso me afecta es triste porque el fútbol es profesional. Yo estoy en paz conmigo mismo", agregó en conversación con el programa +QTV Network en YouTube.

Barcos en Alianza Lima

Además respondió si en un momento en Alianza, Pablo Lavandeira fue su único amigo en la plantilla.

"Se hablan mil quinientas cosas, que yo me peleé con todo el mundo, que no me hablaba con nadie; pero preguntenle a mis compañeros, yo nunca dejé de hablar con ningún compañero, nunca peleé con un compañero. Hemos discutido por situaciones normales con la gran mayoría como se discute en cualquier vestuario", apuntó.

También dijo que nunca se peleó con un jugador en Alianza. "No, con ninguno que uno piense que te estaba complicando la vida. Con nadie deje de hablar hasta el último día que me fui. Que les deseo muy buena suerte a todos y que les deseaba un gran 2026 para los que se quedaban".

Finalmente, dejó en claro que fue un líder positivo. "Nunca tuve un problema personal con nadie, por decir este no me habla... Yo no soy así, porque siendo el capitán y un líder positivo como yo me caracterizo. Porque yo no podría estar con un grupito sí y con el otro no. Por más que no le caí bien a todo el mundo, yo trataba estar bien con todo el mundo", culminó.