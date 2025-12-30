Presidente de Talleres sobre Federico Girotti: "Llega para ser goleador del fútbol peruano"

El 2 de enero del 2026 será la fecha del inicio de la pretemporada de Alianza Lima, que buscará alzar el título de la Liga 1 Te Apuesto, mientras que en la Copa Libertadores competirá desde la Fase 1 de la Copa Libertadores, instancia que enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay.

Alianza renovó su banquillo y tras la salida del argentino Néstor Gorosito, el buzo de entrenador le pertenece a Pablo Guede, que tiene la misión que el equipo blanquiazul logre campeonar en sus 125 años de fundación.

Uno de los principales fichajes de Alianza es Pablo Girotti. El atacante argentino de 26 años juega de '9', tal como lo hizo en River Plate y Talleres, en donde dejó un gran recuerdo.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, cree en la capacidad goleadora de Girotti. "Al hincha de Alianza Lima le digo que se encontrarán con un jugador dinámico, gran profesional, y que llega para ser goleador del fútbol peruano“, finalizó expresó el presidente de Talleres de Córdoba en una comunicación puntual con TV Perú Deportes.

Números de Federico Girotti en Talleres en 2025

Girotti registró cuatro goles y dos asistencias con Talleres en la temporada 2025, números que hablan de que su aporte en el equipo de Córdoba fue esencialmente colectivo.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el exjugador de River Plate está valorizado en 2 millones de euros.