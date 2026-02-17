Pedro Gallese aplaudido en Cali por doble atajada y su DT lanza advertencia: "No me gusta que mi arquero sea figura"

Pedro Gallese fue la figura del Deportivo Cali al firmar una espectacular doble atajada que aseguró el triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional el fin de semana. Tras el partido, su técnico, Alberto Gamero, destacó la importancia del peruano en el resultado, aunque dejó en claro que prefiere que su equipo controle los partidos sin depender de las intervenciones salvadoras arquero.

"Afortunadamente tuvimos a Pedro Gallese... A veces digo yo: ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro. Eso hace parte de un trabajo en común", dijo el entrenador para luego añadir: “Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura".

La DOBLE atajada de Pedro Gallese, el máximo responsable de la victoria de Deportivo Cali sobre Atlético Nacionalpic.twitter.com/nF1UUnoCtt — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 16, 2026

El DT de Pedro Gallese no paró los elogios para el peruano durante la rueda de prensa tras el partido, pero dejó en claro que prefiere que su equipo no pase por los apuros de tener que resolver con las intervenciones del arquero. "No me gusta que mi arquero sea figura, me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando", dijo.

Pedro Gallese terminó el encuentro como la figura del partido y se fue de la cancha en medio de los aplausos de los aficionados. El arquero le dedicó el triunfo a Alberto Gamero, quien está siendo muy cuestionado por la campaña irregular del equipo.

El peruano fue figura clave en el triunfo ante Nacional. | Fuente: Deportivo Cali

"Sabíamos lo importante de este partido, que enfrentábamos a un equipo grande como lo es Nacional, que tiene muy buenos jugadores. Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico. Entonces esto es para él, porque es un trabajador enorme", declaró el peruano.

Sobre la doble atajada, Pedro Gallese dijo: "Uno se prepara para ese tipo de jugadas, durante la semana uno se entrena mucho y hoy gracias a Dios pude ayudar al equipo". Ahora Deportivo Cali se alista para enfrentar el sábado a Bucaramanga como visitante. El equipo se ubica en la sexta posición del torneo colombiano con 10 puntos. El líder es Internacional de Bogotá con 14 unidades.