Genial asistencia de la 'Joya': Piero Quispe se luce en empate de Sydney FC

Con Piero Quispe con rol estelar, Sydney FC empató 1-1 en casa frente a Auckland FC en partido válido por la décima jornada de la A-League de Australia. El volante peruano asistió en el primer gol del compromiso.

Cuando se jugaba el minuto 84, Quispe ejecutó un centro de zurda para Alexandar Popovic, que se elevó por encima de todos para anotar con golpe de cabeza en la portería defendida por Michael Woud.

Sin embargo, Sydney FC no pudo defender su ventaja y en el tiempo de descuento llegó la igualdad. Alex Grant convirtió en su propia arco para sellar el empate final.

Hay que indicar, que el exjugador de Universitario ingresó a los 77 minutos en lugar de Ahmet Arslan. Esta es su tercera asistencia desde su llegada al equipo australiano.

¿Cuándo vuelve a jugar Sydney FC?

Sydney FC sumó 26 puntos y se ubica en el tercer lugar de la liga australiana. Volverá a las canchas cuando reciba a Brisbane Roar el sábado 21 de febrero.