"Convicción": Alianza Lima alista anuncio de fichaje de Federico Girotti con esta publicación

A través de sus redes sociales, Alianza Lima realizó una publicación sobre el fichaje del delantero argentino Federico Girotti, que llega para luchar por ser el '9' titular del cuadro de La Victoria para la temporada 2026.

"Convicción", dice el breve mensaje de Alianza acompañado de una parte de rostro de Girotti, incluyendo un reloj de arena en referencia a que pronto oficializará la contratación del delantero de 26 años, proveniente de Talleres de Argentina.

Girotti llegó en las primeras horas del lunes y, luego, pasó con éxito los exámenes médicos. Luego visitó por primera vez el estadio Alejandro Villanueva para realizar la producción audiovisual.

Números de Federico Girotti en Talleres en 2025

Girotti registró cuatro goles y dos asistencias con Talleres en la temporada 2025, números que hablan de que su aporte en el equipo de Córdoba fue esencialmente colectivo.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el exjugador de River Plate está valorizado en 2 millones de euros.