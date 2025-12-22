Claudio Pizarro llena de elogios a Felipe Chávez: "Es una esperanza para el Bayern y puede aportar a la Selección"

No se guardó nada. Claudio Pizarro no tuvo reparos en elogiar a Felipe Chávez, quien apareció en el banco de suplentes del primer equipo de Bayern Munich en el partido del último fin de semana.

En conversación con Bolavip, el exfutbolista dijo que sus buenas actuaciones en el equipo B del cuadro teutón le han valido un espacio en el primer equipo. Por ello, espera que se consagre en las próximas temporadas.

“Lo conozco bien, he visto la mayoría de partidos que él ha estado jugando en las divisiones menores, en el segundo equipo. Venía haciendo muchos goles”, indicó en un primer momento.

“Es un chico que va creciendo como futbolista y creo que producto de eso acá le han hecho un contrato nuevo. Es una esperanza para el club. Esperemos que siga creciendo como jugador, que es algo muy importante y que pueda estar fijo en el primer equipo”, complementó.

Claudio Pizarro ve a Felipe Chávez brillando en la Selección Peruana

Por otro lado, Pizarro indicó que Chávez se irá adaptando poco a poco a la Selección y que más adelante será un jugador importante.

“La participación en la selección creo que poco a poco se va adaptando, no es fácil", indicó en un primer instante.

"Él ha vivido la mayoría del tiempo afuera, pero creo que es un jugador que puede aportar a la selección y que más adelante va a ser importante, que es necesario para la selección peruana en estos momentos”, finalizó.

Felipe Chávez debutó en la Selección Mayor en el partido ante Chile del 11 de octubre. Jugó apenas 13 minutos en aquel encuentro donde la Bicolor perdió por 2-1.