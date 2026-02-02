Felipe Chávez y sus primeras palabras como jugador del Colonia: "Quiero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos"

El mercado de fichajes en Europa se ha movido a un ritmo frenético en las últimas horas y uno de los principales protagonistas ha sido el peruano Felipe Chávez.

El atacante de 18 años dejó Bayern Múnich para convertirse en nuevo jugador del Colonia hasta final de la temporada, con opción a comprar y recomprar.

"El Bayern Múnich cede al centrocampista ofensivo Felipe Chávez (18) al Colonia hasta el verano para que pueda adquirir más experiencia en el club de la Bundesliga", indicó Bayern Múnich en su misiva.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Felipe Chávez y sus primeras palabras como jugador del Colonia

Tras ser presentado en el Colonia, Felipe Chávez indicó que su principal objetivo es dar el "siguiente paso en su carrera" y apoyar al equipo a cumplir con sus metas.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, indicó en una corta entrevista para la página web del Colonia.

Felipe Chávez nació el 10 de abril de 2007 en Aichach, Baviera. El germano-peruano ha jugado con Perú desde la categoría sub 17 y ya ha disputado un partido con la selección absoluta, en un amistoso contra Chile.

Chávez se formó en el Augsburg hasta 2019, antes de incorporarse a la cantera del Bayern.