Pedro Gallese llegó a Colombia y apuntó alto: "Quiero hacer historia en Deportivo Cali"

La llegada de Pedro Gallese a Colombia causó una gran expectativa entre los hinchas de Deportivo Cali, quienes esperan que el arquero de la Selección Peruana contribuya a que el equipo de sus amores realice una buena campaña en 2026.

“Reto nuevo, proyecto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí también en el Deportivo Cali”, señaló el golero de 35 años, que confía que el verdiblanco vuelve a destacar en la liga colombiana.

“Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene, que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él”, agregó Gallese, que formará parte del equipo que dirige Alberto Gamero.

Deportivo Cali busca fortalecer su proyecto deportivo tras un año difícil en el que no logró clasificar a torneos internacionales, por lo que le ha hecho una apuesta a la experiencia del guardameta peruano para la próxima temporada.

Fin de un ciclo en Orlando City

Deportivo Cali anunció a mediados de diciembre el acuerdo con Pedro Gallese, portero titular de la Selección Peruana, quien llega al club colombiano tras cerrar un ciclo de seis años con el Orlando City de la MLS.