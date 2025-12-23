Pedro Gallese a favor de jugar las Eliminatorias en altura: "Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos, bienvenido"

No tiene problemas. Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, aseguró que no tiene problemas que la Bicolor dispute algunos partidos de las Eliminatorias en altura.

En zona mixta, después del partido amistoso con Bolivia, indicó que si es para sacar ventaja sobre las otras selecciones y poder llegar a un Mundial, "bienvenido sea".

“Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial”, indicó en un primer momento.

La adaptación no sería un problema

Luego, al ser consultado sobre si sería un problema la adaptación, indicó que a algunos les puede costar, pero aseguró que la mayoría sabe lo que es jugar en altura y eso les favorecerá.

“Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido", aseveró.

Por último, lamentó la no clasificación de Perú a la Copa del Mundo. "Nosotros como al hincha nos ha dolido esta Eliminatorias que pasó, pero vamos a trabajar en la que viene”, finalizó.

