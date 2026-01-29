Bassco Soyer llenó de elogios a Felipe Chávez: "Es un jugador distinto a lo que he visto en menores"

Felipe Chávez es el futbolista peruano del momento. Y es que su presencia en el primer equipo del Bayern Munich no solo ilusiona a los hinchas bávaros, sino también a los fanáticos de la Bicolor.

Bassco Soyer, quien también viene brillando en el fútbol europeo, aseguró que Pipo es un futbolista de una "tremenda calidad" y lo catalogó como un jugador distinto a todo lo que ha visto en inferiores.

"Tuve la oportunidad de compartir con él en el sub 17 y sub 20. Es un crack. Tiene una calidad tremenda, profesional tremendo, que eso es algo muy importante", indicó para Denganche.

"Es un jugador distinto a lo que yo siempre he visto en todos los menores. Me sorprendió cuando llegó a la selección. Nos hicimos muy amigos y hoy en día está haciendo cosas distintas", complementó.

Bassco Soyer: "Felipe Chávez quiere jugar en la selección"

Por otro lado, Soyer indicó que el máximo sueño de un jugador joven es vestir la camiseta de su selección. Es más, confesó que habló con Felipe Chávez y que ambos sueñan con jugar en Perú.

"Es lo que más potencia a un jugador (estar en la selección). Creo que es el máximo sueño de un jugador: estar en la selección", dijo al inicio.

"Yo creo que, como joven, lo que más me gustaría es estar en la selección siempre, y Felipe tiene la misma intención, de Perú (…) Él siempre me escribe y me dice que me siga esforzando, que la siga rompiendo porque tenemos que jugar en la selección los dos", finalizó.