El elegido: Mano Menezes será el nuevo técnico de la Selección Peruana

El elegido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). RPP pudo conocer que Mano Menezes será el nuevo técnico de la Selección Peruana.

De acuerdo con la información recopilada, el estratega brasileño será presentado este jueves -por la tarde- en conferencia de prensa que se realizará en la Videna.

De esta manera, Mano Menezes asumirá, por segunda vez, una selección nacional. Como se recuerda, fue técnico de Brasil entre el año 2010 y 2012, dirigiendo un total de 33 partidos, con 21 victorias, seis empates y seis derrotas.

¿Quién es Mano Menezes, nuevo técnico de la Selección Peruana?

Mano Menezes es uno de los técnicos más importantes de Brasil. Empezó su carrera en el Guaraní, en 1997. En dicho equipo estuvo seis temporadas, para luego dar el salto al Brasil de Pelotas. Sin embargo, a la temporada siguiente, regresó al Guaraní.

Luego, pasó por tres clubes hasta dar el gran salto al Gremio, en el año 2005, cuando estaba en Segunda División. Con el Mano, el cuadro Porto Alegre logró ascender, y se mantuvo por tres años, cuando fue tentado por Corinthians, donde estuve tres años. Acá también se consagró campeón.

En el 2010, llega a la Selección de Brasil, donde estuvo tres años. Tras dejar su cargo, pasa por Flamengo, Corinthians y Cruzeiro, hasta tener su primera experiencia en el exterior (Shandong Luneng de China).

Tras su paso por China, regresa a Cruzeiro, donde estuvo cuatro temporadas. Después, pasó por Palmeiras y Bahía para volver a salir al mercado asiático, esta vez al Al Nassr de Arabia Saudita.

En el 2022 vuelve a Brasil para dirigir Internacional. Luego, se puso el buzo de Corinthians, Fluminense y Gremio.

Entre sus principales palmarés están dos campeonatos de la Serie B (Gremio y Corinthians) y tres Copas de Brasil (Corinthians y Cruzeiro).

