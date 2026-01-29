"Regresa a una selección tras más de una década": Mano Menezes y la reacción en Brasil por su llegada a Perú

No hay que esperar más. El último miércoles por la noche, RPP pudo conocer que el brasilero Mano Menezes será el nuevo técnico de Perú, tras la salida de Óscar Ibáñez.

La presentación de Mano Menezes como el flamante de la Selección Peruana será este jueves en la sede de la Videna, ubicada en el distrito limeño de San Luis. Tendrá una conferencia de prensa en la que se espera la presencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director general de Fútbol de dicha institución, Jean Ferrari.

A raíz de ello es que la prensa brasilera reaccionó a la llegada de Menezes al banquillo de la bicolor, todo con la idea de hacer un buen papel en las Eliminatorias al Mundial 2030.

Mano Menezes asumirá, por segunda vez, una selección nacional. Como se recuerda, fue técnico de Brasil entre el año 2010 y 2012, dirigiendo un total de 33 partidos, con 21 victorias, seis empates y seis derrotas.



— RPP Noticias (@RPPNoticias) January 29, 2026

Mano Menezes llega a la Selección Peruana

"Tras dejar su etapa en el Gremio al final de la temporada pasada, el brasileño de 63 años llegó a un acuerdo para dirigir a la Selección Peruana", es lo que indica, por ejemplo, Globoesporte.

El citado medio dio un breve paso de lo que su aventura como DT de la 'Canarinha'. Hay que tener en cuenta que no ha dirigido en las Eliminatorias.

"El entrenador regresa a dirigir una selección nacional después de más de una década. Estuvo al frente de la selección brasilera inmediatamente después del Mundial de Sudáfrica, entre 2010 y 2012", es lo que añaden en relación a Mano Menezes.

Además, agregan que "quedó libre tras dejar el Gremio. En el fútbol brasileño, el entrenador dirigió recientemente a Fluminense, Corinthians e Internacional. Con la oportunidad de dirigir a la Selección Peruana, comienza a planificar el Mundial 2030".

El DT de la Selección Peruana iba a ser sudamericano

Hace una semanas, Jean Ferrari declaró que el nuevo director técnico de la Selección Peruana iba a ser de esta parte de la región.

"La etapa de evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en la etapa de entrevistas, donde ya he entrevistado y he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo, dentro de las entrevistas. Es sudamericano. No soy de la idea de traer a un europeo o de otro continente por un tema de realidad país", sostuvo.