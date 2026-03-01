Mano Menezes volvió a las tribunas: segunda visita y presencia en el Monumental

Mano Menezes asistió al encuentro entre Universitario y FC Cajamarca en el Estadio Monumental para seguir de cerca el rendimiento de los futbolistas locales con miras a los amistosos ante Senegal y Honduras. El DT de la Selección Peruana empieza así a definir lo que será su primera convocatoria al mando de la blanquirroja, tomando nota desde las tribunas.

Esta fue la segunda visita de Mano Menezes a un escenario del campeonato peruano, luego de haber estado días atrás en el Callao observando a Sport Boys vs CD Moquegua. Con ello, deja en claro que el seguimiento será permanente hasta su primera convocatoria.





Nuestro seleccionador ManoMenezes continúa el seguimiento de la #Liga1TeApuesto; ahora en el partido de Universitario vs. FC Cajamarca.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/ldmwbQVoWV — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 1, 2026

La Selección Peruana afrontará dos exigentes amistosos en la próxima fecha FIFA: primero ante Senegal el 28 de marzo en Francia y luego frente a Honduras el 31 en Madrid. Por esta razón cada partido del torneo local se convierte en una vitrina clave para los jugadores que buscan convencer al nuevo seleccionador.

"El profesor está en trabajo de análisis y vamos a ir a la mayor cantidad de partidos posibles y también a los entrenamientos. Vamos a tratar de llegar a todos lados", sostuvo Jean Ferrari durante su visita del sábado al Callao.

Previo a sus visitas a los distintos escenarios del país, el DT de la Selección Peruana dijo: "Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto".