¡Fuerza, Pedro Gallese! Murió la madre del arquero de la Selección Peruana

Pedro Gallese, arquero de Deportivo Cali, atraviesa uno de los peores momentos de su vida a nivel personal, ya que el club colombiano dio a conocer el fallecimiento de la madre del 'Pulpo', Tatiana Quiroz Alosilla.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos", señaló en principio.

"Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Descanse en paz", agregó el Deportivo Cali.

Noticia en desarrollo...