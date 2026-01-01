¡Será sudamericano! Jean Ferrari aseguró que en la primera semana de enero “prácticamente” se definirá al nuevo técnico de Perú

La espera terminó. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que en los primeros días de enero se tendrá definido al nuevo técnico de la ‘Bicolor’.

En conversación con Campeonísimo, el exfutbolista aseguró que en la primera semana de enero “prácticamente” se elegirá al nuevo comando técnico de la Selección Peruana. Además, confirmó que el entrenador será sudamericano.

"La etapa de evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en la etapa de entrevistas, donde ya he entrevistado y he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo, dentro de las entrevistas, al comando técnico", indicó en un primer momento.

"Es sudamericano (el entrenador). No soy de la idea de traer a un europeo o de otro continente por un tema de realidad país. Hay que ser conscientes acerca de las limitaciones que tenemos como país y la dificultad por el tema cultural y todo lo que implica. Hay un tema puntual de adaptación y hay un costo de por medio", complementó.

¿Por qué la demora en la elección del nuevo comando técnico de Perú?

Por otro lado, indicó que la demora en la elección del nuevo técnico de Perú se debe a que los entrenadores tienen su propia planificación y que esas variables son determinantes al momento de escoger al DT.

"Los entrenadores tienen su propia planificación, sus propios sueños y su propia visión acerca de lo que quieren. Hay entrenadores que te dicen 'todavía no estoy listo para estar en una selección', hay otros que te dicen 'es el momento para estar en la selección, hay otros que te dicen 'económica, cuál es la propuesta'", dijo al inicio.

"Hay varios aspectos que manejan los entrenadores y también la participación de sus comandos técnicos. Hay una cantidad de variables que se presentan dentro de una entrevista para poder evaluar y tomar decisiones", finalizó.

