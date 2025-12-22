¿Técnico europeo? Jean Ferrari habló sobre el nuevo entrenador de Perú hacia las próximas Eliminatorias

Perú cerró el año con una victoria. El pasado domingo, el combinado nacional conformado por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) le ganó 2-0 a Bolivia en la ciudad de Chincha.

Así, la Selección Peruana ve con optimismo lo que serán las Eliminatorias al Mundial 2030, las cuales iniciarán tras la Copa del Mundo de mitad de año 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Lo hará con nuevo entrenador y por ello es que respondió Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"¿Técnico europeo? No. Imposible", fue lo que sostuvo el directivo de Perú de manera en zona mixta tras la victoria de la blanquirroja en el Estadio Félix Castillo Tardío.

Perú, con nuevo técnico para el 2026

Después, el también exadministrador provisional de Universitario de Deportes respondió sobre el formato de las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

"Todavía estamos esperando la oficialización FIFA y Conmebol. Hay versiones, pero no quiero adelantarme", remarcó Ferrari a los medios locales en tierras chinchanas.

Más adelante, el dirigente de la Selección Peruana habló en concreto de lo que fue el amistoso contra Bolivia. Los goles del triunfo bicolor fueron obra de Bassco Soyer y Piero Magallanes.

"Estamos aún en el inicio del proceso. Debemos tomar las cosas con calma y lo que buscamos es la ampliación del universo de futbolistas. Esto (amistoso contra Bolivia) va a ayudar a que se inserte el nuevo comando técnico. Se han dado actuaciones que me dejaron tranquilo", remarcó.

Lo que fue el amistoso de Perú ante Bolivia

Perú, que tuvo como entrenador a Gerardo Ameli, salió con una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo; Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira; Matías Succar.

En tanto, 'La Verde' -que jugará el repechaje intercontinental hacia el Mundial 2026- tuvo a Govea Gerónimo; Diego Medina, Marcelo Torrez, Leonardo Justiniano, Marcelo Timorán; Carlos Sejas, Adalid Terrazas, Fernando Nava; Gustavo Peredo, Leonardo Zabala y José Martínes.