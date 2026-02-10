Callao: tráiler de carga se volcó en plena avenida Elmer Faucett [VIDEO]

Este es el panorama en la avenida Elmer Faucett. | Fuente: RPP

Un tráiler que transportaba material de construcción se despistó y volcó en plena avenida Elmer Faucett, a la altura del cruce con la avenida Quilca, en la provincia constitucional del Callao.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 11:30 p.m. del lunes, 9 de febrero, según consigna la institución en su página web.

El conductor del pesado vehículo estuvo atrapado en la carrocería y tuvo que ser rescatado por los bomberos, tras lo cual fue traslado de emergencia a una clínica, con pronóstico reservado.

Las causas del accidente son motivo de investigación, aunque medios locales sostienen que el tráiler fue cerrado por otro vehículo, provocando que el camionero haga una brusca maniobra y termine volcándose.



Tránsito en la avenida Faucett

Al cierre de este informe, el tráiler volcado permanecía en plena avenida Elmer Faucett, bloqueando dos carriles de la concurrida vía en el sentido sur-norte, a la altura del paradero Monark.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que los vehículos están siendo desviados por la vía auxiliar. No obstante, esto ya está generando gran embotellamiento.