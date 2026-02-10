San Isidro: automóvil fuera de control invadió la berma central de la avenida Javier Prado y atropelló a joven [VIDEO]

Las causas del accidente son materia de investigación. | Fuente: RPP

Un automóvil invadió la berma central de la avenida Javier Prado Oeste y embistió a un joven que se encontraba esperando cruzar la pista. El impactante accidente ocurrió ayer, lunes, en horas de la mañana, a la altura de la calle Los Ficus, en la jurisdicción de San Isidro.

En imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la víctima parada en la berma central, cuando de pronto aparece un vehículo fuera de control, que lo atropella. El coche continuó su recorrido hasta estrellarse con un árbol.

El joven atropellado -identificado como Fernando Guerrero Flores- fue auxiliado por paramédicos y trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece con pronóstico reservado.



Accidente en investigación

El automóvil que invadió la berma central era conducido por José Amaya de Dios, hombre de 80 años. En los videos de las cámaras de seguridad, se le observa al adulto mayor salir de su coche desorientado.

Tanto el conductor como el automóvil fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Isidro, como parte de las investigaciones.

El coche presenta severos daños en la parte delantera, producto del choque con el árbol. Además, el parabrisas destrozado es evidencia del fuerte impacto contra el joven transeúnte.

Al cierre de este informe, se desconocen las causas de este impactante accidente.

