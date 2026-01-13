Últimas Noticias
Por poco ocurre una tragedia: furgoneta fuera de control ocasionó cuádruple choque en la Panamericana Norte [VIDEO]

Las causas de este aparatoso accidente son materia de investigación.

Lima
Los Olivos
Los vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados a la Comisaría PNP de Pro. | Fuente: RPP

Pudo ser una tragedia. Al menos siete personas resultaron heridas en un cuádruple choque, ocurrido ayer, lunes, en plena carretera Panamericana Norte, en el sentido norte-sur, a la altura del paradero Santa Luisa, en la jurisdicción de Los Olivos.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, una furgoneta blanca fuera de control chocó violentamente contra una cúster de la empresa de transporte Nueva Estrella, conocida popularmente como ‘Los Anconeros’; que a su vez impactó a una camioneta color verde y a un automóvil gris.

Un comerciante de la zona contó que el impacto fue tan violento que la camioneta verde terminó subiendo a la acera, pero sin embestir a los ambulantes que se encontraban en el paradero.

“(El ‘Anconero’) estaba parado, bajando sus pasajeros. Delante del ‘Anconero’ había una camioneta verde, grande, alta. Tanto ha sido el golpe que quedó subido en la vereda. Casi mata a la que vende desayuno. (...) Gracias a ese auto verde, no ha habido un accidente grave. El (vehículo) verde ha amortiguado”, refirió.

Las primeras versiones dan cuenta de que la furgoneta blanca sufrió un desperfecto mecánico (presumiblemente, se le vaciaron los frenos), motivo por el cual el conductor perdió el control.

Así quedó el ‘Anconero’ tras el violento impacto.
Así quedó el ‘Anconero’ tras el violento impacto. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Heridos evacuados

En total, se han reportado siete personas heridas. Cuatro de ellas han sido trasladadas a una clínica, afortunadamente sin lesiones graves.

En tanto, la cúster y la furgoneta involucradas en el accidente fueron trasladadas a la Comisaría PNP de Pro, que quedó a cargo de las diligencias.

Vecinos y comerciantes pidieron que se instalen rompemuelles, a fin de frenar el desplazamiento de vehículos. Según dijeron, no es la primera vez que ocurre un accidente en la zona.

