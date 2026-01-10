Cúster invadió línea férrea en Ate y casi es impactada por tren: maquinista frenó a tiempo y evitó una tragedia [VIDEO]

La imprudencia del conductor de una cúster que no respetó la señalización en un cruce ferroviario de Santa Clara obligó a los pasajeros a bajar apresuradamente del vehículo.

El operador de la locomotora frenó a tiempo y evitó impactar contra la unidad de transporte público. | Fuente: Difusión

Pasajeros de una cúster de transporte público vivieron momentos de terror en la avenida Pedro Ruiz Gallo, a la altura del paradero Santa Clara, en el distrito limeño de Ate; luego de que el conductor de la unidad invadiera la línea férrea, poniendo en peligro su vida y la de los viajeros.

Según los testigos, la vía se encontraba congestionada; sin embargo, el chofer del vehículo blanco con una franja verde, que aparentemente sería un ‘Chosicano’, no respetó la señalización y no esperó el paso del tren antes de continuar con su ruta.

Otro conductor que se encontraba en la vía alterna captó en video a los pasajeros descender del vehículo rápidamente al ver que el tren se acercaba hacia ellos.

“Casi lo choca. El ‘Chosicano’ imprudente”, se le escucha al chofer decir, en el clip que grabó.

Afortunadamente, el operador de la locomotora frenó a tiempo y evitó impactar contra la unidad de transporte público.

No es la primera vez

Los vecinos de la zona han denunciado que esta no es la primera vez que se registra una imprudencia similar de parte de un conductor, por lo que han exigido a las autoridades un mayor control y sanciones a los choferes irresponsables que tienen este tipo de accionar.