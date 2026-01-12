Magdalena: camión impacta contra puente de la avenida Brasil y deja dos personas heridas

La Policía Nacional informó que el conductor del vehículo habría manejado a excesiva velocidad en la vía, causando daños considerables a la estructura del puente.

Un camión impactó este lunes contra el puente ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil, en el límite entre Magdalena del Mar con Pueblo Libre.

La Policía Nacional informó que el conductor del vehículo habría manejado a excesiva velocidad en la vía, causando daños considerables a la estructura del puente.

El chofer del camión se desplazó por este tramo de la av. Brasil, a pesar de que existe un letrero de gran tamaño en el puente que especifica 'solo autos' y, además, detalla la altura máxima de los vehículos permitidos, la cual es de 2,30 metros.

El camión fue trasladado a la comisaría de Magdalena del Mar, mientras que el conductor y copiloto que iban en el vehículo resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a una clínica.