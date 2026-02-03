ATU implementa servicio "Playero Ancón" los fines de semana de la temporada verano: estos son los horarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este martes que el servicio especial Playero Ancón ya se encuentra operando con horarios programados, lo que permite una mayor predictibilidad y facilita la planificación de viajes.

Este servicio, según señaló la entidad, funciona los sábados y domingos durante toda la temporada de verano, y cuenta con buses alimentadores con capacidad para 80 pasajeros, los cuales realizan el recorrido hacia Ancón, con horarios establecidos y paraderos autorizados, "ofreciendo así una operación regular y predecible a favor de la ciudadanía".

Durante su primer fin de semana de operación, "el Playero Ancón trasladó a cientos de veraneantes, quienes pudieron organizar mejor su salida y retorno gracias al cumplimiento de horarios, fortaleciendo la confianza en un servicio público planificado y con beneficios directos para la movilidad".

¿Cuáles son los horarios y las tarifas del servicio Playero Ancón?

El servicio parte desde la avenida Chimpu Ocllo y llega hasta las playas Miramar y Las Conchitas. Los paraderos autorizados son: Chimpu Ocllo (inicio y fin), Los Incas, Prolima, Tottus, Club Chacas, Club de Tiro, Playa Miramar y Playa Las Conchitas.

La ATU informó que las salidas son desde la avenida Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo, en los siguientes horarios: 11:00 a. m., 11:30 a. m., 12:00 m., 12:30 p. m., 1:00 p. m. y 1:30 p. m.

Mientras que el retorno desde Ancón, particularmente de la Playa Las Conchitas, hacia Chimpu Ocllo es a las: 4:00 p. m., 4:30 p. m., 5:00 p. m., 5:30 p. m., 6:00 p. m. y 6:30 p. m.

En lo que respecta al costo, al tratarse de un servicio especial, el Playero Ancón cuenta con una tarifa plana de S/ 6.00, conectando los distritos de Carabayllo y Ancón a lo largo de más de 30 kilómetros por sentido. Esta alternativa formal se presenta como una opción segura frente al transporte informal, cuyos cobros pueden llegar hasta S/ 10.00.



ATU también activó servicios Playero Sur, Norte y Callao

Desde inicios de enero pasado, la ATU activó el servicio Playero, conectando distintos distritos de la capital y el Callao con los principales balnearios del sur, norte y del primer puerto mediante buses de transporte público autorizados.

En ese sentido, los servicios disponibles son Servicio Playero con el Metropolitano, Playero Sur, Playero Norte y Playero Callao, los cuales operarán todos los fines de semana de la temporada verano.

Servicio playero con el Metropolitano

Los buses parten del embarque n.° 16 del terminal Matellini del Metropolitano, van por la avenida Huaylas directamente hacia la playa Agua Dulce desde las 10 a. m. hasta las 6:30 p. m. En el sentido de vuelta, el recorrido será el mismo desde las 10:30 a. m. hasta las 7 p. m.

El costo de la tarifa será integrada, es decir los usuarios podrán movilizarse desde el norte con las rutas alimentadoras o desde el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta Chorrillos pagando solo S/3.50, utilizando su tarjeta del Metropolitano o Limas Pass. La tarifa del medio pasaje será de S/1.75.

Servicio Playero Sur

Este servicio cuenta con 10 rutas de transporte público autorizado que permiten llegar a las playas El Silencio, Caballeros, Punta Hermosa, Santa María y Embajadores.

Las unidades circulan por la antigua Panamericana Sur y tienen origen en distritos como San Juan de Lurigancho, San Miguel, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Lurín, Villa El Salvador, Cercado de Lima y Lurigancho-Chosica.

Servicio Playero Norte

Para quienes deseen visitar las playas de Ancón, el servicio “Playero Norte” dispone de seis rutas de transporte público autorizado, que llegan a los balnearios San Francisco Chico y Hermosa, considerados aptos para los bañistas.

Estas rutas parten desde distritos como La Victoria, Ate, Lince, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores, y recorren la avenida Julio C. Tello, ubicada a pocas cuadras del muelle de Ancón.

Servicio Playero Callao

En el Callao, los veraneantes que deseen visitar el balneario de La Punta tienen a su disposición 15 rutas de transporte público autorizadas, que circulan por las avenidas Coronel Bolognesi y Miguel Grau, cercanas a la Plaza de Armas y al malecón.